Водителям рассказали о сложностях перехода с автомата на механику

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал агентству «Прайм» 19 августа, в каких случаях водителю нельзя ездить за рулем авто с механической коробкой передач.

В частности, эксперт сообщил: если водитель сдавал экзамен на права управления машиной с автоматом, то он не имеет права сесть на механику без пересдачи.

Кроме того, Васильев объяснил, что проблемы при переходе на механику, как правило, связаны с неумением использовать правую ногу и непониманием логики работы с рычагом переключения передач.

«Обычно несколько занятий с инструктором на закрытой площадке решают все проблемы, и человек без особых проблем начинает переключаться на иной способ взаимодействия с автомобилем», — отметил эксперт.

Однако, по его словам, есть люди, которые настолько не готовы пользоваться механикой, что просто отвергают саму возможность переучиться.

Кроме того, механическая коробка передач, особенно в городе, далеко не всегда удобна: в пробке постоянные переключения передач и выжим сцепления могут привести к быстрому утомлению и возможным аварийным ситуациям.

«Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате», — посоветовал специалист.

18 августа технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов рассказал об оптимальном сроке эксплуатации автомобиля. По его словам, у автомобилей, произведенных в Корее, России или Китае, он составляет от трех до пяти лет. Дольше без проблем прослужат машины из США, Японии и Европы.