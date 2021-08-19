Мошенник украл более 342 тыс. рублей у школ под Владимиром

Прокуратура Владимирской области возбудила уголовное дело после того, как предприниматель-мошенник по поддельным документам проводил проверки энергооборудования в десятках школ региона. Об этом сообщается 18 августа на сайте ведомства.

По версии следствия, с июля 2019 года по май 2021 года индивидуальный предприниматель Н., заведомо зная, что не имеет законных полномочий, заключил с руководителями муниципальных образовательных учреждений договоры подряда на проведение испытания электроустановок.

Те, в свою очередь, передавали ему денежные средства, полагая, что работа выполнена качественно и уполномоченным лицом.

«За время его противоправной деятельности заключены договоры с 31 образовательной организацией. Общая сумма причиненного учреждениям ущерба составила более 342 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

Для реализации своего обмана злоумышленник пользовался комплектом документов, которые в действительности были поддельными, добавили в прокуратуре.

17 августа было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 82-летней пенсионерки в Хабаровске. Пожилая женщина лишилась 5 млн рублей после покупки средства для похудения.