В Совбезе Белоруссии рассказали об увеличении количества учений НАТО

За последние пять лет количество учений НАТО, проводимых у границ Белоруссии, увеличилось вдвое. Об этом 18 августа заявил государственный секретарь Совета безопасности страны генерал-лейтенант Александр Вольфович.

«Отмечается устойчивая тенденция к увеличению интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО на территории сопредельных государств», — заявил Вольфович в интервью изданию «Национальная оборона».

Генерал-лейтенант подчеркнул, что за последние пять лет количество учений увеличилось до 90 в год, что больше предыдущих показателей в два раза. В то же время количество привлекаемых войск НАТО увеличилось с 60 тыс.до почти 110 тыс. военнослужащих.

«В ходе проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения военной силы в рамках так называемых операций по кризисному урегулированию», — заявил секретарь Совбеза.

Он заметил, что особое внимание уделяется переброске и созданию иностранных группировок в странах Балтии и Польши.

Помимо этого Вольфович рассказал, что вблизи границ Белоруссии ведется активная разведывательная деятельность с территории сопредельных государств.

Так, по его словам, только авиационный компонент объединенных военно-воздушных сил альянса еженедельно осуществляет до 30 разведывательных самолето-вылетов.

Ранее, 9 августа, в МИД Латвии заявили, что на белорусско-российских учениях «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября, могут возникнуть непредвиденные пограничные инциденты с участием сил НАТО.