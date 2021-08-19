Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Эксперт прокомментировал крушение истребителя МиГ-29СМТ под Астраханью
Общество
Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Мир
В Европарламенте назвали политику Запада в Афганистане провальной
Армия
Снайперские пары в ВС РФ оснастят разведывательными беспилотниками
Авто
МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Мир
Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек
Мир
Патрушев допустил повторение афганского сценария на Украине
Сюжет:

Посол РФ сообщил о штатной работе российской дипмиссии в Кабуле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме», сообщил 18 августа российский посол Дмитрий Жирнов.

Им бы в небо: россиян собираются вывезти из Афганистана до конца августа
Как в республике живут этнические афганцы — граждане РФ

«Мы на работе каждое утро с 8:30. <...> Выход в город временно ограничен в целях дополнительной перестраховки, потому что идет смена власти. С продуктами, ГСМ и другими припасами перебоев нет», — сказал Жирнов в интервью «Российской газете».

По его словам, к нему намереваются приехать послы некоторых других иностранных дипмиссий в Кабуле, «поскольку ситуация в городе нормализуется». В частности, российское посольство находится в регулярном контакте с диппредставительствами США, КНР и Пакистана.

18 августа Жирнов заявил, что нужно быть реалистами в оценке перспектив удержания власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) или Амруллой Салехом — вице-президентом при правительстве экс-президента Ашрафа Гани.

Днем ранее официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Ранее, 15 августа, талибы вошли в Кабул, после чего объявили об «окончании войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, планируя завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС Соединенных Штатов в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021