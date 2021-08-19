Посол РФ сообщил о штатной работе российской дипмиссии в Кабуле

Посольство РФ в Кабуле после смены власти в Афганистане продолжает работу в «штатном полноценном режиме», сообщил 18 августа российский посол Дмитрий Жирнов.

«Мы на работе каждое утро с 8:30. <...> Выход в город временно ограничен в целях дополнительной перестраховки, потому что идет смена власти. С продуктами, ГСМ и другими припасами перебоев нет», — сказал Жирнов в интервью «Российской газете».

По его словам, к нему намереваются приехать послы некоторых других иностранных дипмиссий в Кабуле, «поскольку ситуация в городе нормализуется». В частности, российское посольство находится в регулярном контакте с диппредставительствами США, КНР и Пакистана.

18 августа Жирнов заявил, что нужно быть реалистами в оценке перспектив удержания власти в Афганистане «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в РФ) или Амруллой Салехом — вице-президентом при правительстве экс-президента Ашрафа Гани.

Днем ранее официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид отметил, что талибы не хотят никому мстить и издали акт о помиловании бывших чиновников и силовиков. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Ранее, 15 августа, талибы вошли в Кабул, после чего объявили об «окончании войны» в Афганистане. Они сообщили о намерении создать Исламский Эмират Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, планируя завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС Соединенных Штатов в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.