В оставленном штабе НАТО в Кабуле разобрали на части брошенную технику

Штаб Международных сил содействия безопасности НАТО был эвакуирован из Кабула. Технику, которая там находилась, разобрали на части. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал 18 августа в Twitter боец американской частной военной компании.

На кадрах видно разобранный инвентарь штаба — таким образом военные уничтожали данные с жестких дисков. Участники частной военной компании разобрали оставшуюся электронную технику недалеко от главного здания.

Из штаба, добавил боец, убрали все флаги — остался только американский.

Ранее, 17 августа, в Брюсселе состоялась пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на тему происходящего в Афганистане. В частности, он заявил, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

Как отмечал генсек, НАТО и союзники не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в стране так быстро обрушатся.

В тот же день стало известно, что комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране, на которых также будет присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.