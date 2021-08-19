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В оставленном штабе НАТО в Кабуле разобрали на части брошенную технику

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Штаб Международных сил содействия безопасности НАТО был эвакуирован из Кабула. Технику, которая там находилась, разобрали на части. Об этом свидетельствует видео, которое опубликовал 18 августа в Twitter боец американской частной военной компании.

На кадрах видно разобранный инвентарь штаба — таким образом военные уничтожали данные с жестких дисков. Участники частной военной компании разобрали оставшуюся электронную технику недалеко от главного здания.

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Из штаба, добавил боец, убрали все флаги — остался только американский.

Ранее, 17 августа, в Брюсселе состоялась пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на тему происходящего в Афганистане. В частности, он заявил, что представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) должны содействовать безопасной эвакуации людей, которые хотят покинуть Афганистан.

Как отмечал генсек, НАТО и союзники не рассчитывали, что система безопасности и политические институты в стране так быстро обрушатся.

В тот же день стало известно, что комитет Европарламента по иностранным делам совместно с делегацией ЕП по отношениям с Афганистаном проведут 19 августа экстренные слушания по ситуации в этой стране, на которых также будет присутствовать верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

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