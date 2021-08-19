Солдаты выгнали из аэропорта Кабула плачущих детей

Солдаты западной коалиции начали выгонять из аэропорта Кабула пытающихся улететь из страны афганцев, в том числе детей. Кадры происходящего опубликовал в четверг, 19 августа, телеканал РЕН ТВ.

Героями видео стали плачущие подростки, которых просят уйти.

Часть афганцев стремятся покинуть родину, опасаясь за свою безопасность после перехода Афганистана под контроль движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

18 августа в интервью ABC News президент США Джо Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек. В это число, по его словам, входят до 15 тыс. американцев, которым нужна эвакуация, и до 65 тыс. афганцев.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

17 августа глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател сообщила, что Великобритания готова принять до 20 тыс. беженцев из Афганистана и призывает Евросоюз последовать ее примеру. Планируется, что в приоритете будет находиться помощь женщинам и девочкам, а также религиозным и другим меньшинствам, которые сталкиваются с «тиранией и угнетением».

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.