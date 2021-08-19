В Европарламенте назвали вероятную дату возвращения туристов из РФ в ЕС

Российские путешественники, вероятнее всего, смогут вновь посещать страны Евросоюза в 2022 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек.

«Я лично надеюсь, что здравый смысл возобладает, и российские туристы смогут снова поехать в страны Евросоюза в 2022 году», — заявил политик.

Депутат также высказал предположение о возможной дате признания европейским регулятором российской вакцины «Спутник V». По его словам, для отказа в одобрении препарата нет адекватного медицинского обоснования.

«В силу нехватки вакцин в странах ЕС Венгрия и Сан-Марино уже импортировали большое количество доз российского препарата. Это вселяет осторожную уверенность в том, что «Спутник V» также может быть одобрен во всем ЕС в течение следующих 6-9 месяцев. Тот факт, что вакцинация в Венгрии российским препаратом помогла существенно исправить эпидемиологическую ситуацию в стране, даже ЕС вряд ли может игнорировать», — добавил Гуннар Бек.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о «провальной» политике Запада в Афганистане, вмешательстве ЕС во внутренние дела РФ и Германии без Меркель.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это большая проблема»