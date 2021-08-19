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Байден сообщил о готовности вывезти из Афганистана до 80 тыс. человек

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В Афганистане находятся до 15 тыс. американцев, которым нужна эвакуация, и до 65 тыс. афганцев, которых Соединенные Штаты хотят вывезти. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.

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«В дополнение к 10–15 тыс. американцев, которые нуждаются в эвакуации, есть от 50 до 65 тыс. афганцев, которые также хотят покинуть страну при содействии США», — отметил американский лидер.

Но для того чтобы вывезти людей до конца месяца, по словам Байдена, потребуется ускорить темпы текущего процесса эвакуации. Так, глава американской администрации намерен увеличить число вывозимых людей до 5–7 тыс. в день.

«Обязательство состоит в том, чтобы вывезти всех, кто хочет уехать из региона. И это то, что мы делаем сейчас. Это путь, по которому мы идем, и, я думаю, пройдем его успешно», — заключил президент Соединенных Штатов.

16 августа в Госдепартаменте США заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран.

17 августа официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что три базы в Соединенных Штатах готовы принять до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

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