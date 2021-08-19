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МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей

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МВД России предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей путем отказа от ряда обязательных проверок, сообщил в среду, 18 августа, «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания в Минэкономразвития.

Ослабим резьбу: обязательный техосмотр предложили отменить
Единого подхода к решению проблемы пока не выработано

Так, в ведомстве предложили упразднить проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла, каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста.

Также предлагается отменить проверку наличия аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя, не замерять уровень шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Кроме того, в ведомстве сочли возможным не обращать внимание на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны.

В МВД считают, что эти изменения помогут сократить время техосмотра и снизить финансовые расходы операторов, так как они смогут отказаться от части диагностического оборудования. Предложения ведомства обсуждаются с «профессиональным сообществом», однако конкретного документа пока нет.

7 августа МВД взяло на изучение рекомендации Совета Федерации по реформированию системы техосмотра и сохранению регулярной проверки автомобилей. При этом в ведомстве свою позицию на этот счет не объяснили.

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил 19 июля в правительство России план по реформированию системы техосмотра автомобилей, предусматривающий ужесточение существующих правил. Данные меры предполагают, в частности, сохранение обязательного техосмотра.

3 августа «Коммерсант» со ссылкой на проект Минтранса сообщал о намерении ведомства ужесточить требования к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра.

Согласно документу, первое фото, сделанное перед началом проверки, должно изображать авто в позиции спереди и сбоку, а также стоящего рядом проверяющего специалиста. При этом на снимке он должен стоять в полный рост лицом к камере. В конце проверки делается фотография с такой же композицией, только вид автомобиля сзади.

Позднее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Известиям», что ужесточение требований к фотографированию автотранспортного средства при прохождении техосмотра не имеет смысла, так как бессмысленной является сама процедура техосмотра.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательный техосмотр автомобиля для получения страхового полиса ОСАГО.

Таким образом, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.

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