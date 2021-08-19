Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным

Столбики термометра в Москве и Московской области опустятся на 8–10 градусов к выходным по сравнению с началом недели. Температура поднимется максимум до +19...+23 градусов в дневное время, рассказал ТАСС в четверг, 19 августа, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, к выходным температура максимальная будет в пределах 20–22 градусов тепла в столице, тогда как в Подмосковье прогнозируется от +19 до +23 градусов. Это на 8–10 градусов ниже пиковых показателей тепла, зафиксированных 17 и 18 августа.

Ночью в конце недели температура будет колебаться между 11 и 14 градусами тепла, этот показатель к климатической норме, отметил Варакин.

18 августа на Москву обрушилась гроза с ливнем. В связи с прогнозами Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков, это связано с цепочкой атмосферных фронтов, которые также вызовут дожди в течение нескольких дней.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в московских аэропортах задержали и отменили около 70 рейсов. В Шереметьево задержали 20 рейсов и 12 отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и пять отменили. Во Внуково девять рейсов отменили и 10 задержали.