Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
Мир
Байден признал вклад Трампа в отсутствие атак талибов на военных США
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Наука
Ученые выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга
Мир
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Мир
Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите границ Украины
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Наука
Ученые разрабатывают средство от тромбоза при COVID-19 из водорослей
Мир
Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с замсоветника премьера Индии
Сюжет:

Похолодание до +19 градусов ожидается в столичном регионе к выходным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столбики термометра в Москве и Московской области опустятся на 8–10 градусов к выходным по сравнению с началом недели. Температура поднимется максимум до +19...+23 градусов в дневное время, рассказал ТАСС в четверг, 19 августа, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Нелетняя погода: как скоро наступит осень
И почему возвращения тепла в Центральной и Северо-Западной России уже можно не ждать

По его словам, к выходным температура максимальная будет в пределах 20–22 градусов тепла в столице, тогда как в Подмосковье прогнозируется от +19 до +23 градусов. Это на 8–10 градусов ниже пиковых показателей тепла, зафиксированных 17 и 18 августа.

Ночью в конце недели температура будет колебаться между 11 и 14 градусами тепла, этот показатель к климатической норме, отметил Варакин.

18 августа на Москву обрушилась гроза с ливнем. В связи с прогнозами Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков, это связано с цепочкой атмосферных фронтов, которые также вызовут дожди в течение нескольких дней.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в московских аэропортах задержали и отменили около 70 рейсов. В Шереметьево задержали 20 рейсов и 12 отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и пять отменили. Во Внуково девять рейсов отменили и 10 задержали.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021