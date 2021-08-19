Байден назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

Президент США Джо Байден заявил, что возможности вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса не было. Об этом он рассказал 18 августа в интервью телеканалу ABC News.

«Я не верю в идею, что каким-то образом был способ выбраться [из ситуации с выводом войск] без последующего хаоса», — заявил американский лидер.

Байден подчеркнул, что его администрация не могла предсказать последующее поведение движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Кроме того, альтернативой уходу США из Афганистана Байден назвал значительное расширение военного присутствия в этой стране.

«Выбор был простым. Если бы я сказал, «мы остаемся», тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных военных», — заключил глава американской администрации.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

16 августа в ответ на критику, вызванную решением о выводе военных США из Афганистана, Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Официальные лица Пентагона и Госдепа также сообщили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В то же время спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сказал, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.