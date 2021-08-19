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Байден назвал неизбежным хаос при выводе войск из Афганистана

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Президент США Джо Байден заявил, что возможности вывести американские войска из Афганистана без создания хаоса не было. Об этом он рассказал 18 августа в интервью телеканалу ABC News.

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«Я не верю в идею, что каким-то образом был способ выбраться [из ситуации с выводом войск] без последующего хаоса», — заявил американский лидер.

Байден подчеркнул, что его администрация не могла предсказать последующее поведение движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Кроме того, альтернативой уходу США из Афганистана Байден назвал значительное расширение военного присутствия в этой стране.

«Выбор был простым. Если бы я сказал, «мы остаемся», тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных военных», — заключил глава американской администрации.

Из-за того, что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

16 августа в ответ на критику, вызванную решением о выводе военных США из Афганистана, Джо Байден заявил, что не сожалеет об этом. Он подчеркнул, что более удачного момента для вывода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Официальные лица Пентагона и Госдепа также сообщили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В то же время спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сказал, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Также представитель «Талибана» заявил, что Афганистан не будет демократическим государством.

Президент Ашраф Гани в тот же день подал в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.

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