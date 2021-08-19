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Новый вариант штамма коронавируса «Дельта» распространился в Швеции

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В округе Уппсала, Швеция, распространился новый вариант коронавируса «Дельта» с дополнительной мутацией. Об этом в среду, 18 августа, сообщило издание SVT Nyheter.

Новым вариантом инфицированы по крайней мере восемь человек.

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«Мы полагаем, что данный «Дельта»-вариант распространяется, и поэтому важно сделать тест по приезде домой. Сейчас мы находимся на той стадии, когда могут быть большие вспышки и частые события с вечеринками и т.д., поэтому нужно быть осторожными», — цитирует издание сотрудника кафедры общественного здравоохранения и медицинских наук Уппсальского университета Матса Мартинелла.

Пока исследователи не знают, насколько эта мутация заразна, но сообщается, что среди инфицированных есть полностью вакцинированные люди.

Все зараженные, по информации SVT Nyheter, побывали в Испании или Португалии.

В органах здравоохранения Швеции считают, что новый вариант штамма коронавируса сам по себе не вызывает беспокойства, но вместе с тем указывает на важность сдерживания распространения инфекции.

Ранее во вторник, 17 августа, сообщалось, что в Шри-Ланке выявили три новые мутации штамма коронавируса «Дельта».

8 августа генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что необходимое для заболевания количество вирусных частиц для «Дельта»-штамма коронавируса в 10 раз ниже, чем для уханьского штамма, поэтому этот вариант распространяется быстрее.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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