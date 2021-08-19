Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане

Россия для мирного урегулирования проблем в Афганистане будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 18 августа.

Он уточнил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан по аналогии с Сирией нет.

«На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем», — рассказал Патрушев в интервью газете «Известия».

По словам секретаря Совбеза, для этих целей, в частности, создан и успешно функционирует московский формат.

«Кроме того, большое значение отводим координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию», — добавил политик.

Он подчеркнул, что приоритетная задача сейчас — обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, а также от контрабанды оружия и наркоторговли.

«Россия заинтересована в мирном, едином и развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство», — заключил Патрушев.

Ранее в среду, 18 августа, сообщалось, что военные США наладили «деконфликтационное взаимодействие» с талибами и намерены его поддерживать.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.