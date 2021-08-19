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Истребитель МиГ-29 упал в Астраханской области

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Истребитель МиГ-29 упал в Астраханской области. Самолет пропал с экранов радаров во время планового полёта .Самолет упал в безлюдном месте около полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб. Комиссия Главного командования Воздушно-космических сил России направлена к месту падения истребителя МиГ-29, чтобы установить причины катастрофы.


[23:41, 18.08.2021] Женя продюсер: ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ МИГ-29 ПРОПАЛ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПОЛЕТА ПОД АСТРАХАНЬЮ - ИСТОЧНИК
[23:42, 18.08.2021] Женя продюсер: МИГ-29 ПОТЕРПЕЛ КРУШЕНИЕ 18 АВГУСТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВОГО ПОЛЕТА - МО

Он взлетел и сразу упал. Лежит, ещё раз, недалеко от ВПП, по нашим данными

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