Зеленский ввел в действие решение СНБО по защите границ Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по защите государственной границы страны, соответствующий указ опубликован 18 августа на сайте украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021-го «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», — сказано в документе.

Согласно указу, правительству Украины поручено совместно с органами местного самоуправления в течение шести месяцев провести инвентаризацию земельных участков шириной 30–50 м вдоль линии госграницы по суше, берегу украинской части пограничной реки, озера или иного водоема. А также определить владельцев и пользователей данных территорий, целевое назначение и формы собственности.

Кроме того, кабмин должен будет разработать и утвердить госпрограмму обустройства государственной границы, предусмотрев в бюджете страны необходимые расходы для реализации инициативы.

30 июля секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поручил привести «в боевое соответствие» границы страны.

Ранее в этот же день Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики. Документ определяет шесть приоритетных направлений внешней политики страны. Среди них особое место занимают обеспечение суверенитета и территориальной целостности, противодействие «агрессивной политике РФ» и курс на членство в ЕС и НАТО.