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Ученые выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга

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Биологи из Университета Линчёпинга в Швеции выяснили, что руководит человеком, когда он принимает решение употребить алкоголь. Результаты исследования опубликованы 18 августа в журнале Science Advances.

Оказалось, что в головном мозге некоторых испытуемых есть группа нервных клеток, которая может вызывать желание выпить, даже в том случае, когда здравый смысл подсказывает этого не делать.

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Прийти к такому открытию ученые во главе с профессором психиатрии факультета биомедицинских и клинических наук Маркусом Хайлигом смогли, проведя нейробиологические исследования на крысах.

В начале эксперимента животным показали, что они могут получить небольшое количество алкоголя, нажав на рычаг. Затем условия изменились: после нажатия вместе со спиртом крысы получали удар электрическим током. После этого большинство из них перестали нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжали это делать, чтобы получить алкоголь несмотря на дискомфорт.

«Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться», — приводятся в пресс-релизе университета слова профессора Хайлига.

Три года назад профессор психиатрии и его коллеги экспериментально доказали, что эта же область мозга отвечает за поведение, связанное с алкогольной зависимостью.

Сейчас же авторы определили конкретную группу нервных клеток, которые способствуют развитию компульсивного (навязчивого — Ред.) алкоголизма. Когда, используя передовые молекулярные методы, исследователи отключали эти клетки, способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась.

Авторы надеются, что фермент этих клеток станет мишенью для новых лекарственных препаратов, с помощью которых можно будет вылечить одну из форм алкогольной зависимости.

Ранее, 29 июля, было опубликовано исследование ученых, согласно которому употребление красного или белого вина более безопасно с точки зрения риска инсульта по сравнению с другими видами алкоголя.

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