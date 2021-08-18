Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Политика
США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Мир
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Общество
Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой
Мир
США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
Сюжет:

МВФ приостановил помощь Афганистану из-за неясности статуса «Талибана»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил выделение помощи Афганистану из-за отсутствия международной позиции по признанию руководства страны, говорится в распространенном 18 августа заявлении фонда.

Сила и миграция: будет ли ЕС сотрудничать с «Талибаном»
Почему Брюссель готов говорить с новыми властями Афганистана, но не признавать их

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану около $400 млн помощи.

В фонде подчеркнули, что они всегда руководствуются мнением международного сообщества.

«В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда — Ред.) или другим ресурсам МВФ», — цитирует заявление Reuters.

Мировое сообщество пока не признало радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) легитимным руководством Афганистана.

17 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу «Талибана» в войне в Афганистане. При этом он подчеркнул, что об официальном признании движения речи не идет.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021