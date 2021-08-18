МВФ приостановил помощь Афганистану из-за неясности статуса «Талибана»

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил выделение помощи Афганистану из-за отсутствия международной позиции по признанию руководства страны, говорится в распространенном 18 августа заявлении фонда.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану около $400 млн помощи.

В фонде подчеркнули, что они всегда руководствуются мнением международного сообщества.

«В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда — Ред.) или другим ресурсам МВФ», — цитирует заявление Reuters.

Мировое сообщество пока не признало радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) легитимным руководством Афганистана.

17 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз признает победу «Талибана» в войне в Афганистане. При этом он подчеркнул, что об официальном признании движения речи не идет.

15 августа талибы вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая. Завершить его планируется до конца августа.