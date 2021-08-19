WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана

Уход Соединенных Штатов из Афганистана заставляет мировое сообщество пересмотреть роль страны в глобальной политике. Об этом в среду, 18 августа, сообщает издание The Washington Post.

Газета констатирует, что решение президента США Джо Байдена вывести войска из региона вызвало критику со стороны американских противников и союзников.

Отмечается, что в связи с этим европейские страны вскоре начнут обсуждать необходимость самим играть более значимую роль в обеспечении вопросов безопасности. По прогнозу издания, Россия и Китай начнут продвигать свои интересы в подконтрольном «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) регионе.

«Будет ли вывод из Афганистана выражать слабость, провоцировать агрессию и подрывать способность США лидировать на международной арене, или будет отражать правильную перестройку национальных интересов, поможет стране лучше справиться с вызовами 21-го века и разъяснит союзникам и противникам, на что именно Соединенные Штаты не хотят тратить ресурсы?» — обозначили вопрос о будущей роли Штатов в издании.

Газета указывает, что во время экстренного заседания министров иностранных дел по ситуации в Афганистане, прошедшего 17 августа, официальные лица Евросоюза раскритиковали уход американских войск из страны. Они заявили, что это решение может привести к притоку новых беженцев к европейским границам и создать условия для возрождения базы террористов в Средней Азии.

В частности, министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил мнение, что вывод войск Соединенных Штатов вызвал хаос, а один из кандидатов на пост канцлера Германии Армин Лашет назвал уход США из Афганистана «величайшим поражением, которое НАТО пережил с момента своего основания».

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране.

В тот же день в ответ на критику своего решения Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск. Он подчеркнул, что более удачного момента для выхода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.