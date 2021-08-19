Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Минобороны сообщило о гибели летчика в результате падения МиГ-29 под Астраханью
Мир
Байден признал вклад Трампа в отсутствие атак талибов на военных США
Общество
В РФ могут появиться экономные арендные дома
Наука
Ученые выявили ответственные за тягу к алкоголю клетки мозга
Мир
Патрушев раскрыл тактику РФ при урегулировании ситуации в Афганистане
Авто
МВД предложило упростить процедуру техосмотра автомобилей
Мир
WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана
Наука
Ученые разрабатывают средство от тромбоза при COVID-19 из водорослей
Мир
Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с замсоветника премьера Индии
Сюжет:

WP спрогнозировала пересмотр роли США в мире после ухода из Афганистана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уход Соединенных Штатов из Афганистана заставляет мировое сообщество пересмотреть роль страны в глобальной политике. Об этом в среду, 18 августа, сообщает издание The Washington Post.

Газета констатирует, что решение президента США Джо Байдена вывести войска из региона вызвало критику со стороны американских противников и союзников.

Отмечается, что в связи с этим европейские страны вскоре начнут обсуждать необходимость самим играть более значимую роль в обеспечении вопросов безопасности. По прогнозу издания, Россия и Китай начнут продвигать свои интересы в подконтрольном «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) регионе.

Переходное покровительство: как Афганистан провел день после возвращения талибов
Что даст стране новое правительство и как оно выстроит отношения с миром

«Будет ли вывод из Афганистана выражать слабость, провоцировать агрессию и подрывать способность США лидировать на международной арене, или будет отражать правильную перестройку национальных интересов, поможет стране лучше справиться с вызовами 21-го века и разъяснит союзникам и противникам, на что именно Соединенные Штаты не хотят тратить ресурсы?» — обозначили вопрос о будущей роли Штатов в издании.

Газета указывает, что во время экстренного заседания министров иностранных дел по ситуации в Афганистане, прошедшего 17 августа, официальные лица Евросоюза раскритиковали уход американских войск из страны. Они заявили, что это решение может привести к притоку новых беженцев к европейским границам и создать условия для возрождения базы террористов в Средней Азии.

В частности, министр обороны Латвии Артис Пабрикс выразил мнение, что вывод войск Соединенных Штатов вызвал хаос, а один из кандидатов на пост канцлера Германии Армин Лашет назвал уход США из Афганистана «величайшим поражением, которое НАТО пережил с момента своего основания».

16 августа президент Франции Эммануэль Макрон предрек Европе неконтролируемую миграцию из Афганистана из-за дестабилизации ситуации в этой стране.

В тот же день в ответ на критику своего решения Байден заявил, что не сожалеет о выводе войск. Он подчеркнул, что более удачного момента для выхода воинского контингента из Афганистана не было, а отказ означал бы эскалацию конфликта. Завершить вывод войск американцы планируют к концу августа.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021