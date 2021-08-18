Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу страны

Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани в среду, 18 августа, обратился к народу страны на своей странице в Facebook.

«Меня вынудили покинуть Кабул, я не хотел стать причиной кровопролития в столице», — сказал он.

Гани подтвердил, что в настоящий момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он также пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем.

Государственный лидер также назвал необоснованными сведения о том, что он вывез из страны крупные суммы денег.

«Меня обвиняют в том, что я забрал с собой деньги. Но это всё ложь. Я уехал из страны в одной рубашке, тюрбане и туфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке», — заявил он.

Бежавший президент также сообщил, что продолжит усилия «для достижения справедливости для афганцев».

Ранее в этот день Ашраф Гани был госпитализирован в одну из больниц в Абу-Даби.

В тот же день МИД ОАЭ подтвердил нахождение Гани в стране. До этого о точном местонахождении президента известно не было.

15 августа представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он обосновал свое решение желанием «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

16 августа стало известно, что Гани находится в Султанате Оман, куда прибыл из Таджикистана. Однако в таджикистанском МИДе опровергли информацию о том, что самолет с президентом Афганистана входил в воздушное пространство страны.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что бегство из Афганистана президента привело к разрыву договоренностей между властями и «Талибаном» о двухнедельном режиме прекращения огня и переговорах о создании переходного правительства.