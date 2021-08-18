Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минюст РФ внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных иноагентов
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Политика
США перестали считать президента Гани политической фигурой в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Общество
В Москве две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана
Общество
Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой
Мир
США за последние сутки эвакуировали из Кабула две тысячи человек
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула
Сюжет:

В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель регионального правительства Южной Карелии, граничащего с Россией финского региона, Юкка Копра призвал власти страны одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и разрешить туризм для привитых россиян.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Я предложил зарегистрировать «Спутник V», потому что мы в Финляндии, как и в России думаю, хотим, чтобы границы были открыты, и мы могли путешествовать, а для этого было бы здорово, если ЕС и конкретно Финляндия сертифицировали бы «Спутник», — сказал Копра «Известиям».

Он отметил, что в среднем туристы из России приносили региону ежегодный доход больше чем в €300 млн.

По словам Копры, правительство Южной Карелии уже связалось с министерством здравоохранения страны по поводу своей инициативы и находится с ведомством «в контакте». Пока решения нет, однако «мы к нему придем еще через некоторое время», добавил он.

Председатель правительства Южной Карелии считает, что федеральным властям следует признать, что соседние с Финляндией страны используют «Спутник V», и открыть границу для всех привитых данным препаратом.

В свою очередь, Копра заявил, что России следовало бы также поступить с западными вакцинами, «чтобы наладить перелеты и переезды».

В настоящее время финская граница для российских туристов закрыта до 22 августа.

20 июля директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен объявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.

По данным портала Worldometer, по состоянию на 18 августа в Финляндии COVID-19 был зафиксирован у 119 320 человек. Число летальных случаев достигло 1008. Вылечились от коронавируса 46 тыс. граждан страны.

Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. По данным РФПИ, «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021