В Финляндии призвали власти страны одобрить вакцину «Спутник V»

Председатель регионального правительства Южной Карелии, граничащего с Россией финского региона, Юкка Копра призвал власти страны одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и разрешить туризм для привитых россиян.

«Я предложил зарегистрировать «Спутник V», потому что мы в Финляндии, как и в России думаю, хотим, чтобы границы были открыты, и мы могли путешествовать, а для этого было бы здорово, если ЕС и конкретно Финляндия сертифицировали бы «Спутник», — сказал Копра «Известиям».

Он отметил, что в среднем туристы из России приносили региону ежегодный доход больше чем в €300 млн.

По словам Копры, правительство Южной Карелии уже связалось с министерством здравоохранения страны по поводу своей инициативы и находится с ведомством «в контакте». Пока решения нет, однако «мы к нему придем еще через некоторое время», добавил он.

Председатель правительства Южной Карелии считает, что федеральным властям следует признать, что соседние с Финляндией страны используют «Спутник V», и открыть границу для всех привитых данным препаратом.

В свою очередь, Копра заявил, что России следовало бы также поступить с западными вакцинами, «чтобы наладить перелеты и переезды».

В настоящее время финская граница для российских туристов закрыта до 22 августа.

20 июля директор департамента безопасности здоровья Национального института здравоохранения и социального развития Финляндии Мика Салминен объявил, что в стране началась четвертая волна пандемии коронавируса.

По данным портала Worldometer, по состоянию на 18 августа в Финляндии COVID-19 был зафиксирован у 119 320 человек. Число летальных случаев достигло 1008. Вылечились от коронавируса 46 тыс. граждан страны.

Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19. По данным РФПИ, «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.

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