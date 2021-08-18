Синоптик рассказал о «пыльном дьяволе» над Коммунаркой

18 августа жители южной части поселка Коммунарка в Москве могли наблюдать погодное явление под названием «пыльный дьявол». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

«Пыльный дьявол» — это атмосферное явление, которое возникает при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение собирает с земли пыль, песок и мелкие предметы, образуя при этом большой песчаный вихрь.

По прогнозам центра погоды «Фобос», Москву ожидают дожди, усиление ветра до 22 м/с. Шторм будет продолжаться два дня, и за это время в городе может вылиться до 40% месячной нормы осадков. Вторжение фронта приведет к похолоданию до +22…+25 градусов, указали синоптики.

Как ранее сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, в ночь на 19 августа Москву ждет вторая волна дождей и гроз.

18 августа на Москву обрушилась гроза с ливнем. В связи с прогнозами Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков, это связано с цепочкой атмосферных фронтов, которые также вызовут дожди в течение нескольких дней.

Из-за неблагоприятных погодных явлений в московских аэропортах задержали и отменили около 70 рейсов. В Шереметьево задержали 20 рейсов и 12 отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и пять отменили. Во Внуково девять рейсов отменили и 10 задержали.