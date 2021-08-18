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Реконструкцию эпизодов Бородинской битвы проведут в Подмосковье

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Мероприятия в честь 209-й годовщины Бородинского сражения традиционно проведут на Бородинском поле в сентябре, передает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

В этом году реконструкция эпизодов битвы состоится в центре поля — на батарее Раевского. Посетители смогут погрузиться в эпоху наполеоновских войн и ознакомиться с походным бытом. «День Бородина» является самым крупным в мире из военно-исторических событий. Его проводят на протяжении более чем 30 лет, информирует портал «Подмосковье сегодня».

Бородинская битва — крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала от инфантерии светлейшего князя Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км к западу от Москвы.

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