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Названы самые дешевые для полетов в сентябре аэропорты Москвы

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Улететь в сентябре из Москвы за границу дешевле всего из аэропорта Домодедово, а по России — из Внуково. Это следует из исследования сервиса по поиску билетов Aviasales, с которым ознакомились «Известия».

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«Выгодные билеты на зарубежные рейсы часто продаются с вылетом из Домодедово. Авиабилеты в Сербию стоят от 18 тыс. рублей (туда-обратно экономклассом на одного. — Ред.), в Грецию — от 21 тыс., Египет — от 21 тыс., Болгарию — от 23 тыс., на Мальдивы — от 36 тыс. рублей. По России можно выгодно улететь в Краснодар и Казань за 4 тыс. рублей», — указали в Aviasales.

По России самые дешевые авиабилеты продаются из Внуково: в Санкт-Петербург — 2 тыс. рублей, Анапу — 3 тыс., Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар и Казань — по 4 тыс. Недорогие билеты за границу продаются с вылетом из Внуково в Турцию — от 11 тыс. рублей, ОАЭ — от 19 тыс. и Хорватию — от 20 тыс. рублей.

Из Шереметьево по сравнению с другими аэропортами Москвы, дешевле лететь на Кипр — один билет туда-обратно в сентябре обойдется от 18 тыс., в Болгарию — от 23 тыс., на Кубу — от 49 тыс.. Среди внутренних рейсов из этого аэропорта авиабилеты дешевле в Санкт-Петербург — за 3 тыс. рублей и в Махачкалу — за 5 тыс., отметили в Aviasales.

Из подмосковного аэропорта Жуковский рейсов меньше, но есть выгодные билеты с багажом. Недорого можно полететь на Кипр, в Турцию и Грецию — билеты туда-обратно стоят 21 тыс., 22 тыс. и 27 тыс. рублей соответственно и багаж уже включен в стоимость. По России недорогие билеты продаются в Симферополь — от 8 тыс. рублей и в Калининград — от 5 тыс.

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