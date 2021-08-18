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В «Аэрофлоте» рассказали о возможности возврата денег за билеты в Бангкок

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» готова перебронировать авиабилеты или вернуть стоимость за них пассажирам, которые не смогут улететь в Бангкок из-за отмены рейсов. Об этом ТАСС сообщил 18 августа официальный представитель компании Михаил Демин.

«В случае вынужденной отмены рейса действуют стандартные процедуры. Пассажирам предлагается возврат, либо перебронирование на будущие рейсы», — сказал Демин.

Как следует из информации на сайте авиакомпании, на сентябрь и октябрь продажа билетов закрыта. Последний доступный для бронирования рейс — 21 августа.

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Как сообщило 18 августа генконсульство России в Пхукете, «Аэрофлот» отменяет рейсы из Москвы в Бангкок после 24 августа, предварительно, до конца октября. Отмена рейсов в Бангкок связана с введенными ограничениями на полеты в воздушном пространстве Афганистана, сказал «Известиям» источник в авиакомпании.

15 августа представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.

16 августа в аэропорту Кабула минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Тогда же были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет C-17, покидающий столицу Афганистана, а некоторые падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

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