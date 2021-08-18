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Более 110 млн рублей грантов получат фермеры в Амурской области

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В Амурской области объявлены итоги грантовых конкурсов для амурских фермеров. Поддержку получат 14 аграриев.

«Всего фермеры-победители получат средства в размере 110,7 млн рублей, выделенные региональным правительством», — отметил глава региона Василий Орлов.

Ко второму этапу конкурсного отбора была допущена 21 заявка: семь — от фермеров, развивающих семейные фермы, еще 14 — на реализацию проектов «Агростартап», отмечает asn24.ru.

В июне стало известно, что Минсельхоз РФ планирует сохранить для производителей молочной продукции государственную поддержку в виде компенсации капитальных затрат (CAPEX), поскольку это «мощный стимул». Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов подчеркнул, что сохранение компенсации капитальных затрат поможет добиться самообеспеченности молоком за 4–5 лет.

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