Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минюст РФ внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных иноагентов
Мир
Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами
Мир
Меркель и Байден обсудили ситуацию в Афганистане
Мир
Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%
Общество
В Москве две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана
Общество
Власти Москвы предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды
Мир
Словения примет пятерых беженцев из Афганистана
Мир
Представитель «Талибана» заявил об отказе от демократии в Афганистане
Мир
В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула

Минюст РФ внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных иноагентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство юстиции России в среду, 18 августа, внесло общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Опасная чехарда: иностранные НПО завлекают в свои сети молодежь России
Россиян пытаются склонить к неподчинению власти и шпионажу

Так, движение стало первым в списке нового реестра. Как отмечается на сайте министерства, финансировала «Голос» гражданка Армении.

В новый реестр вносятся незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие свою политическую деятельность на территории РФ.

Ранее министерство вело два реестра иностранных агентов: НКО и СМИ.

15 июля Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, восьмерых россиян.

В этот же день Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) из США «Проект медиа». В ведомстве уточняли, что поводом для такого решения стало то, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021