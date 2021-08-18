Минюст РФ внес движение «Голос» в реестр незарегистрированных иноагентов

Министерство юстиции России в среду, 18 августа, внесло общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Так, движение стало первым в списке нового реестра. Как отмечается на сайте министерства, финансировала «Голос» гражданка Армении.

В новый реестр вносятся незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие свою политическую деятельность на территории РФ.

Ранее министерство вело два реестра иностранных агентов: НКО и СМИ.

15 июля Минюст РФ включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, восьмерых россиян.

В этот же день Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации (НПО) из США «Проект медиа». В ведомстве уточняли, что поводом для такого решения стало то, что деятельность НПО представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.