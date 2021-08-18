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Ребенок погиб на трансформаторной станции в Красноярске

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Следователи в Красноярске проводят проверку по факту гибели ребенка. 5 августа 11-летний мальчик вместе с 14-летним другом пришли на территорию бывшего судоремонтного завода на улице Складской в Свердловском районе. Они хотели собрать провода, для чего подошли к трансформаторной подстанции, находившейся под напряжением, сломали замок на двери и вошли внутрь.

В результате соприкосновения с трансформатором один из подростков получил удар током высокого напряжения, вследствие чего скончался на месте происшествия. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода 11 августа девятилетний мальчик погиб от удара током возле школы. По данным следствия, ребенок коснулся открытой частью тела гофрированной трубы для кабеля, находящейся под окнами спортивного зала школы. В результате этого мальчик получил удар током и скончался на месте. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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