Центр инновационного развития ВСЖД появился в Иркутске

Региональный Центр инновационного развития Восточно-Сибирской железной дороги начал работу в Иркутске. Его главная задача — активизировать поиск новых высокотехнологичных решений. Данная площадка станет одним из перспективных инструментов подбора и проведения испытаний инновационных и стартап-проектов.

Центр будет заниматься формированием и обучением разработчиков, выявлять активных технологических предпринимателей, вести подготовку специальных команд для реализации и внедрения их идей в компании. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ВСЖД.

В 2021 году Центр инновационного развития планирует провести 12 мероприятий и обучить более 190 железнодорожников. Площадка планирует привлечь не менее 50 потенциально применимых для РЖД проектов.