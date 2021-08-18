Еще один сквер обновили в Ленинском районе Красноярска

В Ленинском районе Красноярска благоустроили еще один сквер. Речь идет об общественном пространстве на улице Борисевича — здесь помимо замены брусчатки и уличной мебели также установили скейтодром и уличные тренажеры, высадили кустарники.

Территория на улице Борисевича стала одним из пяти скверов, которые были выбраны для благоустройства в этом году. Другие пространства, которые попали в список работ, — это сквер Ярцевский, скверы на Волжской, 7–9а и 19–29, а также площадь перед ДК 1 Мая. Работы стали возможны благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», отмечает ИА KrasnoyarskMedia.

На территории парка имени 400-летия Красноярска в рамках благоустройства планируют установить памп-трек и скейт-парк. Подрядчик на работы уже определен. В конце августа он начнет обустраивать первую в городе бетонную площадку для скейта, а также памп-трек (специальная велосипедная трасса с ямами и кочками без ровных участков). Завершить работы планируется в октябре 2021 года.