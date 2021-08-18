Два парома столкнулись из-за ветра в Якутии

На паромной переправе Якутск — Нижний Бестях столкнулись два парома. Причиной стал сильный ветер.

Инцидент произошел днем в среду, 18 августа, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе минтранса республики. Из-за сильного ветра один паром навалился на другой. Никто не пострадал. Паромы стояли на швартовке со стороны переправы у Якутска.

На паромной переправе Верхневилюйск–Хоро в Якутии 8 августа случилось крупное ДТП. У грузовика Kenworth отказали тормоза, и он протаранил три автомобиля. После наезда большегруз съехал в реку.