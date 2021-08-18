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Синоптики предупредили москвичей о второй волне дождей и гроз

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Синоптики предупредили, что в ночь на 19 августа Москву ждет вторая волна дождей и гроз. Об этом 18 августа сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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«К нам уже подтянулась одна так называемая засветка, а ночью мы ждем другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью и продолжатся завтра», — цитирует эксперта «РИА Новости».

По словам Волосюк, говорить о прекращении гроз и дождей в Москве пока преждевременно.

По прогнозам центра погоды «Фобос», Москву ожидают дожди, усиление ветра до 22 м/с. Шторм будет продолжаться два дня, и за это время в городе может вылиться до 40% месячной нормы осадков. Вторжение фронта приведет к похолоданию до +22…+25 градусов, указали синоптики.

19 августа в столице ожидается переменная облачность, небольшой дождь и гроза.

20 августа дождь не прогнозируется, будет малооблачная погода, днем +26... +28 градусов, ветер слабый. Затем, 21 и 22 августа, столицу ожидают небольшие дожди, температура будет держаться на уровне +22...26.

Ранее 18 августа на Москву обрушилась гроза с ливнем. В связи с прогнозами Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа.

Две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана, шквалистый ветер повалил более 15 деревьев в столице, часть из которых упала на автомобили.

Как отметил заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков, это связано с цепочкой атмосферных фронтов, которые также вызовут дожди в течение нескольких дней.

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