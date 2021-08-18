Количество безработных в Приморье уменьшилось почти на 40%

В Приморском крае численность безработных снизилась на 38% по сравнению с прошлым годом. По данным на 1 августа, в органах службы занятости зарегистрировано 12,9 тыс. человек.

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в крупных городах. «Во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%. В этих городах на одного незанятого гражданина приходится до 10 вакантных рабочих мест», — отметили специалисты Приморского центра занятости.

Около 70% от общего количества заявленных вакансий предназначены для рабочих профессий, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.

Ранее, 6 августа, министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям. Он отметил, что до пандемии уровень безработицы был 4,6–4,7%, по итогам июня 2020 года он поднялся до отметки 4,8%.

Также в июне в Минтруде сообщили, что число зарегистрированных безработных в России за месяц снизилось до 1,292 млн человек. При этом отмечалось, что количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2134,25 тыс. единиц.