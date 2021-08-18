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В ООН сообщили о нормализации ситуации на улицах Кабула

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Представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Афганистане Кэролайн Ван Бурен в среду, 18 августа, сообщила о постепенной нормализации ситуации в Кабуле.

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«Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, всё постепенно возвращается в норму. Наша сотрудница рассказала мне, что сегодня вышла на улицу, чтобы посмотреть на ситуацию, и она смогла прогуляться, осмотреться», — сказала Бурен на брифинге.

По ее словам, работают некоторые рынки.

Ранее в этот день афганский психолог Шарафуддин Азими рассказал, что люди в Афганистане беспокоятся за свою безопасность, большинство из них сидят дома после прихода в страну талибов («Талибан» — террористическая группировка, запрещена в РФ). Психолог отмечал, что сейчас вся страна в замешательстве и ее жители находятся под большим давлением.

Представитель талибов в среду заявлял, что мирные жители должны сдать оружие и боеприпасы членам движения. 17 августа представитель движения отметил, что талибы не хотят никому мстить. По его словам, они намереваются «учесть ошибки», допущенные прошлым правительством страны.

Тогда же сообщалось, что жители Кабула якобы находятся в состоянии шока после того, как к власти в стране пришли талибы, и не покидают дома без необходимости. По словам местного жителя Назира Эйхласса, люди скорее шокированы от того, как быстро Афганистан оказался в руках талибов.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, после чего объявили «окончание войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Они подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

Представители радикального движения также заявили, что скоро объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни».

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