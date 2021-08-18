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Цены на газ в Европе частично отыграли падение на 10%

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Цены на газ в Европе в ходе торгов упали почти на 10% по сравнению с показателем днем ранее, но к вечеру сумели отыграть часть падения. Об этом свидетельствуют данные торгов 18 августа на хабе TTF (Нидерланды).

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Стоимость сентябрьского фьючерса по состоянию на 17:32 мск. падала до значения в $509 за тыс. куб. м. Накануне торги закрылись на отметке в $562 за 1 тыс. куб. м., что почти на 10% выше.

Причиной снижения цен стало появление в системе европейского газотранспортного оператора Gascade сведений о прокачке газа через точку выхода газопровода «Северный поток – 2» на территории ФРГ в период 15:00-17:00 мск. Вместе с тем впоследствии данные Gascade снова демонстрировали нулевой объем прокачки газа.

Ранее, 16 августа, цена на газ в Европе обновила максимум, превысив $580 за 1 тыс. куб. м. Подчеркивалось, что на котировки также повлияло решение «Газпрома» забронировать только 4% твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Комментируя повышение цен на газ в Европе, Виталий Кирпичев, директор по развитию TradingView, Inc. в РФ, отметил, что это связано связал это с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики.

По его словам, до запуска «Северного потока – 2» ПАО «Газпром» не намерен увеличивать объемы транзита через существующие газотранспортные мощности на Украине. Также есть проблемы с прокачкой этого топлива по трубопроводу Ямал – Европа.

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Москву 20 августа предположительно обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

1 августа «Газпром» снизил объемы закачки в крупнейшие используемые подземные хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер).

Кроме того, на 30–40% уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу Ямал–Европа, который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. Компания снизила объем поставок с 84 млн куб. м (на входе в Германию) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн кубов (в пересчете на сутки).

В конце июня стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину на июль и август, несмотря на предстоящие ремонты на экспортных газопроводах.

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