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Президент Афганистана расскажет в видеообращении о своем бегстве из страны

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Покинувший Афганистан президент Ашраф Гани, которого госпитализировали в ОАЭ, намерен в среду опубликовать видеообращение. Об этом 18 августа сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

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По его информации, в видео Гани расскажет о подробностях своего бегства из Афганистана и объяснит, почему отъезд был незапланированным.

О госпитализации Гани в одну из больниц Абу-Даби стало известно ранее в этот день. Его состояние ухудшается, пишет «Газета.ру».

Также в среду в министерстве иностранных дел ОАЭ подтвердили, что президент Афганистана с семьей находятся в стране.

15 августа представители движения «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистана, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Гани в тот же день согласился уйти в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». Сообщалось, что президент убегал из страны вместе с машинами, «набитыми деньгами».

Позднее он объяснил свое решение попыткой «избежать бойни». Ранее в опубликованной в 1989 году статье он рассказал о нежелании афганцев быть подконтрольными политике США, утверждая, что в то время афганскому народу нужно было предоставить право на самоопределение, направляя экономическую помощь только свободно избранному правительству. Он подчеркнул, что «афганскому народу нужны не дополнительные средства уничтожения, а конструктивные меры».

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в регионе с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая и планировали завершить его до конца августа. В центральном командовании ВС США в начале июля заявили, что вывод войск из Афганистана завершен на 90%.

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