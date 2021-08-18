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В Москве две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана

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Две женщины пострадали при падении деревьев во время урагана в Москве. Об этом в среду, 18 августа, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, одна женщина пострадала на востоке столицы, когда дерево упало на автомобиль. Пострадавшая находилась внутри салона и оказалась заблокирована в нем. Вторая женщина получила травмы от падения дерева на улице Генерала Глаголева на западе Москвы.

На данный момент обеим оказывается медицинская помощь.

Шквалистый ветер повалил более 15 деревьев в Москве, часть из которых упала на автомобили, сообщает источник в экстренных службах ТАСС.

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается сильный дождь, ливень и град.

В этот же день мощная гроза с ливнем обрушилась на южную часть Москвы, запад и центральные районы города.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что дожди в московском регионе продлятся вплоть до 21–22 августа.

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