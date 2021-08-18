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Городская больница Уссурийска получила новое оборудование

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В Приморском крае семь единиц современного диагностического оборудования поставили в Уссурийскую городскую больницу. Это аппараты для исследования функций внешнего дыхания, три разных комплекса для обследования функций кардиологического профиля, электромиограф.

Почти 10 млн рублей было выделено медучреждению по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Как отмечает ИА PrimaMedia, Уссурийская городская больница будет проводить бесплатные диагностические обследования жителей не только Уссурийска, но и Михайловского района, Октябрьского, Хорольского, Пограничного, Ханкайского округов.

Ранее городская больница в Лесозаводске (Приморский край) получила технику, необходимую для диагностики сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Стоимость оборудования составила 9 млн рублей. Техника позволяет своевременно выявлять заболевания пациентов, а также обеспечивать комфортные условия работы для медиков. Больница получила аппарат для исследования функций внешнего дыхания, велоэргометр, кардиореспираторный комплекс, сканер УЗИ, а также два электрокардиографа и электромиограф.

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