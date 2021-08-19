Ученые установили главную причину старения и развития рака

Ученые медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна в США провели исследование и пришли к выводу, что возрастное увеличение числа изменений в соматических клетках и есть основной процесс в старении и развитии рака. Об этом пишет MedicalXpress.

Специалисты определили нуклеотидную последовательность генома В-лимфоцитов, которые представляют собой белые кровяные тельца, вырабатывающие антитела при необходимости, людей в возрасте до 100 лет.

Ученые пришли к выводу, что у младенцев в среднем фиксировали 463,4 мутации в В-лимфоцитах, у молодых людей (27–30 лет) — 1181,9 мутации, а у категории 52–75 лет — 2101,7 мутации. При этом у долгожителей (97–106 лет) было 3127 мутаций.

Как сказано в публикации, изменения ДНК были уникальны для каждой клетки и проявлялись по всему геному. Вместе с этим в некоторых участках генома вероятность изменений была выше, чем в других, и напоминала мутации, которые возникают при развитии рака.

В начале июня ученые из Китая и США пришли к выводу, что недостаточное содержание в красных кровяных тельцах белка, который отвечает за высвобождение кислорода, приводит к ухудшению когнитивных способностей и преждевременному старению.

Ранее, 27 апреля, британский системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил перечислил семь простых привычек, помогающих замедлить процесс старения. Речь шла о здоровом сне, регулярной физической активности, отказе от пищевых добавок и необычных диет, наличии в рационе большого количества овощей, контроле за пульсом и давлением, а также поддержании здоровья зубов.