Дорогу Шацк–Касимов отремонтировали в Рязанской области

В Рязанской области завершили капитальный ремонт автодороги Шацк–Касимов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Работы прошли на шестикилометровом участке, соединяющем Шацк и Сасово. Дорожники заменили асфальт, укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, пишет РИА «7 новостей».

Кроме того, рабочие обновили посадочные площадки и заменили павильоны остановок общественного транспорта, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

Автодорога Шацк–Касимов входит в межрегиональный коридор Белгород–Воронеж–Тамбов–Шацк–Нижний Новгород–Шарья–Котлас.

В общей сложности в 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Шацком районе приведут в порядок 15 км дорог.