Синоптик сообщил о пронесшемся над Коммунаркой «пыльном дьяволе»

В среду жители южной части новомосковской Коммунарки могли увидеть погодное явление под названием «пыльный дьявол». Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в среду, 18 августа, на своей странице в Instagram.

«Пыльный дьявол», поднятый шквалистым ветром, прошел над южной Коммунаркой», — написал Тишковец.

«Пыльный дьявол» — атмосферное явление, которое возникает при сильном нагреве земной поверхности. Вихревое движение воздуха собирает с земли пыль, песок и мелкие предметы, образуя большой песчаный вихрь, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в среду мощная гроза с ливнем обрушилась на южную часть Москвы, запад и центральные районы города. В московских аэропортах задержали и отменили около 70 рейсов из-за непогоды.

Ранее в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается сильный дождь, ливень и град.