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Власти Орла разработают проект благоустройства сквера у КДЦ «Металлург»

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В Орле планируют благоустроить территорию около КДЦ «Металлург». К разработке проекта приступили сотрудники управления градостроительства. Начальник управления Владимир Плотников и его подчиненные осмотрели пространство 17 августа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, основной задачей специалистов при разработке проекта является зонирование территории.

«Парк при КДЦ «Металлург» позволяет развернуться — территория очень большая, и нам, конечно, хочется превратить ее в главную точку притяжения для жителей Северного района», — цитирует Плотникова InfoOrel.ru.

По его словам, пережитки советской архитектуры в виде бетонных лавочек, а также аварийные деревья будут ликвидированы. В рамках разработки проекта специалисты определят места для тихого отдыха, шумных детских игр и занятий спортом.

Проект благоустройства планируется подготовить к октябрю-ноябрю 2021 года. Работы пройдут в 2022-м по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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