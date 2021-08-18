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Заливная моя столица: в Москве бушует ливень

МЧС рекомендует проявлять осторожность
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Дождь 18:08
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Вечер среды, 18 августа, ознаменовался в столице проливными дождями с грозой и шквалистым ветром. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся до утра 19 августа
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Дождь 18:08
Фото: соцсети
В подмосковных Котельниках ураганным ветром сорвало обшивку со стены дома
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Порывы ветра достигают скорости 25 м/с
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Фабрика
Фото: Instagram/ru_balashiha
Не выдержала удара стихии крыша здания фабрики в подмосковной Балашихе
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
На отдельных улицах пешеходам пришлось преодолевать незначительные водные преграды
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Ближе к наступлению темноты над столицей разыгралась живописная гроза
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Хуже всего пришлось тем, кто не прислушался к предупреждениям синоптиков и покинул дом без зонта
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
В отдельных районах города прогнозируется выпадение до 33 мм осадков, так что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности
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Дождь 18:08
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Владельцев ресторанов и кафе призвали временно закрыть летние веранды
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Дождь 18:08
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Попросили покинуть открытое пространство и посетителей столичных парков
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