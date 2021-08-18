Здание больницы № 5 отремонтируют в Рязани

В Рязани запланирован капитальный ремонт здания городской клинической больницы № 5. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, речь идет о здании по адресу: улица Медицинская, дом № 9, литера «Г». Подрядчик должен будет заменить двери и окна, обновить покрытия на стенах, полах и потолках, пишет 62INFO.ru.

Максимальная стоимость контракта составит 3,6 млн рублей. Завершить ремонтные работы планируется до 15 ноября 2021 года.

21 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Предполагается, что меры поддержки позволят своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения. Средства в том числе пойдут на финансовое обеспечение стационарного лечения.