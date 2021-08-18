Власти Москвы предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды

Задержки общественного наземного транспорта возможны из-за непогоды. Об этом сообщили в среду, 18 августа, в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей», — говорится в заявлении.

Мощная гроза с ливнем 18 августа обрушилась на всю южную часть Москвы, запад столицы и центральные районы, передает НСН.

Как сообщали в Гидрометцентре, 18–19 августа по территории Центрального федерального округа (ЦФО) с запада на восток будет перемещаться холодный атмосферный фронт. В зоне фронта пройдут дожди, местами сильные, с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20–25 м/с.

Ранее в этот день в столице в связи с грозой и ветром объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. В Подмосковье «оранжевый» уровень опасности из-за грозы, ветра и дождя также объявлен до 10:00 четверга.

В столице рекомендовали закрыть летние веранды ресторанов и кафе из-за неблагоприятных прогнозов погоды. Рестораторам и владельцам кафе предписано укрепить конструкции и закрыть зонты.

Ранее в этот день заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.