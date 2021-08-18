Еврокомиссия призвала увеличить квоты на прием беженцев из Афганистана

Странам Евросоюза нужно отказаться от принудительной репатриации нелегальных мигрантов в Афганистан и увеличить квоты на прием беженцев. Об этом заявила в среду, 18 августа, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС.

По ее данным, на территории Афганистана находятся порядка 3,5 млн внутренне перемещенных лиц.

«Ситуация в Афганистане со всей очевидностью небезопасна. Мы не можем принуждать людей вернуться туда. Я призываю страны ЕС расширить обязательства по расселению, повысить квоты (на прием мигрантов. — Ред.), чтобы помочь тем, кто нуждается в международной защите», — сказала Йоханссон. Ее видеозаявление опубликовано в Twitter-аккаунте Еврокомиссии.

16 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и воздерживаться от их депортации. Он указал на тот факт, что ситуация в стране уже вынудила сотни тысяч человек покинуть свои дома.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемыми потоками миграции из этой страны в Европу.

Из-за того что местные жители пытаются улететь из Афганистана, в аэропорту Кабула уже несколько дней наблюдается хаос. В результате давки там пострадали по меньшей мере 17 человек. Также были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день ушел в отставку и покинул страну.