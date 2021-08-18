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Объем добычи золота вырос в Магаданской области

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Недропользователями Магаданской области по итогам семи месяцев 2021 года добыто 26,7 т золота и 356,7 т серебра. Добыча золота по отношению к аналогичному периоду 2020 года увеличена на 1,43 т.

Работы проводились на рудных и россыпных месторождениях. Добыча рудного золота в области за полугодие составила 18,13 т. Лидером является Тенькинский городской округ (13,89 т). Добыча россыпного золота в области составила 8,57 т. Наибольшее количество россыпного золота добыто предприятиями Ягоднинского городского округа (3,54 т), сообщили ИА MagadanMedia в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Запасов золота в России при текущем уровне добычи хватит примерно на 40 лет. Об этом ранее в интервью «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов. «Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи — на третьем месте после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет», — отметил министр. Страна постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. т.

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