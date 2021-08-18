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В аэропортах Москвы задержано и отменено около 70 рейсов

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В московских аэропортах в среду, 18 августа, задержали и отменили около 70 рейсов, следует из данных «Яндекс.Табло» по состоянию на 18:20 мск.

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В Шереметьево задержали 20 рейсов и 12 отменили. В Домодедово задержали 16 рейсов и пять отменили. Во Внуково девять рейсов отменили и 10 задержали.

В Домодедово «Известиям» сказали, что по состоянию на 18:00 мск видимость в районе аэродрома превышает 6 тыс. м. Взлет и посадка воздушных судов происходят в штатном режиме. В связи с погодными условиями ни один из рейсов не был перенаправлен на запасной аэродром, отметили в пресс-службе воздушной гавани.

«Согласно «Яндекс.Табло», большая часть задержек в аэропорту обусловлена поздним прилетом самолетов «Уральских авиалиний» и их же поздним вылетом», — отметили в пресс-службе Домодедово.

Во Внуково «Известиям» заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.

«Отмены рейсов по метеоусловиям нет. Воздушные суда принимаются и выпускаются без ограничений», — отметили во Внуково.

В Шереметьево рассказали, что аэропорт также работает в штатном режиме.

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье в связи с грозой и ветром был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 10:00 четверга, 19 августа. Согласно прогнозам, скорость ветра при грозе достигнет 20–25 м/с. Ожидается сильный дождь, ливень и град.

Ранее в среду мощная гроза с ливнем обрушилась на южную часть Москвы, запад и центральные районы города.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что дожди в Московском регионе продлятся вплоть до 21–22 августа.

Видео, на котором можно разглядеть ливень с ветром и градом, которые обрушился на подмосковную Балашиху, очевидцы опубликовали в соцсетях.

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