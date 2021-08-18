В Пентагоне подтвердили гибель людей при эвакуации из аэропорта Кабула

В Пентагоне подтвердили «несколько смертельных случаев», произошедших в ходе эвакуации из аэропорта Кабула в понедельник, 16 августа. Об этом 18 августа сообщает телеканал CNN.

«Очевидно, что пока мы знаем по визуальным свидетельствам и по заявлению ВВС США о нескольких смертельных случаях, однако я не хочу опережать данные, которыми будут располагать ВВС США с точки зрения реальных цифр и общего числа погибших», — приводит телеканал слова пресс-секретаря минобороны США Джона Кирби.

Кирби выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что США начали расследование инцидента с гибелью людей в Кабуле.

Ранее в этот день 17 человек пострадали в давке в аэропорту Кабула, пытаясь проникнуть на территорию авиагавани. Там уже на протяжении нескольких дней наблюдается хаос.

17 августа информагентство Reuters со ссылкой на ВВС США написало, что в американском самолете С-17, который вернулся из Кабула, нашли человеческие останки. В Сети появилось видео, которое, предположительно, сделано на борту С-17 гражданином Афганистана изнутри самолета. На видео заметно, что за бортом находится человек, тело которого треплет ветер.

В тот же день официальные лица Пентагона и Госдепа заявили, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту Кабула.

16 августа в аэропорту минимум семь человек погибли из-за возникшей давки. Тогда же были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета.

Также стало известно, что американские военные в аэропорту Кабула застрелили двух вооруженных мужчин после того, как они открыли по ним огонь. Во время другого инцидента в аэропорту огнестрельное ранение получил один военнослужащий США.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил 16 августа, что хаос в аэропорту Кабула создали американцы во время своей эвакуации. Официальные лица Пентагона и Госдепа указали, что Вашингтон не считает себя виновным в происходящем в аэропорту.

В Госдепартаменте США в тот же день заявили, что желающим покинуть Афганистан должна быть предоставлена возможность уехать. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к содействию безопасному отъезду из Афганистана иностранных граждан и афганцев. Заявление подписали более чем 60 стран. США намерены предоставить три свои военные базы для размещения до 22 тыс. беженцев из Афганистана в ближайшие недели.

Ситуация в стране обострилась после наступления радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) на крупные города Афганистана и взятия 15 августа Кабула. Представители радикального движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа ушел в отставку и покинул страну.

В начале мая США начали вывод своих войск из региона, планируя завершить его до конца августа.