Умер французский актер Тьерри Лиагр

Французский актер Тьерри Лиагр скончался в возрасте 68 лет. Об этом в среду, 18 августа, актерское агентство SB Talents сообщает в Twitter.

«Наше агентство с огромной печалью сообщает о кончине Тьерри Лиагра. Все, кто встречался с ним, не забудут его талант, его добрый нрав, его смех», — говорится в тексте.

Лиагр снимался в таких комедиях, как «Пришельцы», «Банзай» и «Суп из капусты», передает RT.

В «Пришельцах» он сыграл повара кафе, в котором главные герои, которых играли Жан Рено и Кристиана Клавье, украли жарящееся мясо. А в фильме «Суп из капусты» он играл вместе с Луи де Фюнесом.