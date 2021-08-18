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Синоптик назвал сроки окончания непогоды в Москве

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с телеканалом RT рассказал, какой погоды ждать москвичам в ближайшие несколько дней.

Комментируя резко обрушившийся на столицу грозовой дождь, метеоролог пояснил, что это связано с прохождением атмосферного фронта.

«Это проходит атмосферный фронт, потом еще один — они идут цепочкой. Сам циклон находится в районе Балтики и движется на восток, в сторону Архангельска и Мурманска. Спираль у циклона против часовой стрелки закручивается, а фронт вдоль Москвы нас цепляет. Сегодня и завтра еще будут дожди. Надеемся, что к пятнице всё это пройдет», — рассказал синоптик.

Гроза с ливнем обрушились на Москву

Цыганков отметил, что постепенно «аномальное июльское тепло переходит в нормальную погоду». В то же время температура воздуха, которая наблюдалась вчера и сегодня, для августа — выше климатической нормы на 7 градусов, добавил он.

По словам специалиста, 19 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В пятницу — переменная облачность без осадков, в субботу и воскресенье — небольшие дожди с прояснениями. В понедельник и во вторник также будет небольшой дождь.

В четверг, 19 августа, воздух прогреется до плюс 22–24 градусов, в пятницу — до 24–26, в субботу — 22–24, в воскресенье — до 19–24 градусов тепла. В понедельник, 23 августа, столбики термометров поднимутся до 22 градусов, во вторник, предварительно, температура воздуха составит 16–21 градус тепла, что является нормальным августовским показателем, заключил Цыганков.

Ранее 18 августа начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил жителей Московского региона о дождях до конца недели. По словам синоптика, пик осадков придется с 18 на 19 августа.

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